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Мнацаканян: Военные преступления на оккупированных территориях расследовали военная полиция и военная прокуратура Армении

First News Media19:00 - Сегодня
Мнацаканян: Военные преступления на оккупированных территориях расследовали военная полиция и военная прокуратура Армении

Обвиняемый Лёва Мнацаканян в ходе продолжившегося 17 марта в Бакинском военном суде судебного разбирательства заявил, что военные преступления, совершенные армянскими жителями и гражданами Республики Армения, проходившими военную службу на оккупированных территориях, расследовала военная полиция Армении, а предварительное следствие проводила военная прокуратура Армении.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, далее он сказал, что уголовные дела рассматривались в Сюникском военном суде, расположенном на территории Армении.

Обвиняемый подчеркнул, что поскольку военная структура была одинаковой, военные преступления, совершенные военнослужащими в период прохождения службы, придавался тот же статус, что и аналогичным преступлениям в Армении, независимо от того, были ли они совершены армянскими жителями оккупированных территорий или гражданами Армении; в соответствии с этим велось расследование и принимались решения.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

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