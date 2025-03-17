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Гибкий график, удобное приложение и легкий старт: один день из жизни курьера – ФОТО

First News Media12:00 - Сегодня
Гибкий график, удобное приложение и легкий старт: один день из жизни курьера – ФОТО

Ритм жизни горожан ускоряется с каждым годом, и онлайн-сервисы продолжают совершенствоваться, чтобы помогать пользователям справляться с повседневными задачами.

В этом им активно помогают курьеры – они доставляют забытые ключи, привозят все необходимое для семейного праздника и оперативно доставляют горячую еду в офис или домой.

Спрос на услуги курьеров неизбежно растет, и популярность профессии рождает много вопросов: насколько она прибыльна, так ли сложна, как кажется на первый взгляд, и как вообще можно стать курьером. Редакция 1news.az решила ответить на них опытным путем и отправила корреспондентку Хаджар Назарову попробовать себя в роли курьера-партнера сервиса доставки еды Yango Yemək.

«Чтобы начать эксперимент, я обратилась в парк-партнер Yango — StarTaxi, – рассказывает Хаджар, – там меня зарегистрировали как пешего курьера, выдали термосумку для еды и продуктов и плотную куртку, которая защищает от холода. Сотрудники работали слаженно, и через 20 минут я была готова выходить на маршрут и доставлять заказы».

Перед выполнением заказов каждый кандидат проходит проверку, которая состоит из регистрации удостоверения личности и фотоконтроля – подтверждения соответствия личности будущего курьера фотографии в паспорте. Затем для новичка проводят вводный тренинг по использованию приложения для курьеров Yango Pro.

Интерфейс приложения интуитивно понятен: отслеживаются все этапы заказа – от его получения и выдачи в ресторане до непосредственной доставки и зачисления оплаты, заработанные деньги можно мгновенно вывести на личную карту. Дополнительную мотивацию создает система целей — за выполнение определенного количества заказов за установленный период курьер получает бонусные надбавки.

Теперь о скорости распределения заказов: система довольно быстро находит ближайшие заказы.

«Свой первый день я начала в 15:25, и через шесть минут на мой смартфон поступил заказ – нужно было доставить посылку клиенту, – продолжает рассказ Хаджар, – однако, погода в Баку внесла коррективы: внезапный снегопад и колючий ветер осложнили передвижение. Слегка выбившись из графика, спустя 8 минут я доставила заказ, а довольный клиент даже оставил ей манат чаевых. В таких условиях это было особенно приятно».

Следующий заказ удалось поймать через 5 минут. Он поступил из кафе рядом с Молоканским садиком. Дождавшись, когда заказ будет готов и упакован, Хаджар отправилась на место доставки — в Старый город. В курьерском приложении высветились примечания от пользователя, благодаря которым удалось все доставить вовремя.

Следующей точкой назначения стала пиццерия у станции метро «28 мая». Дождавшись приготовления заказа, корреспондент за 18 минут доставила еду к двери клиента, живущего на улице Узеира Гаджибекова.

Система распределения заказов сработала оперативно, и в течение минуты был получен следующий заказ из кофейни вблизи Сахильского парка. Спустя 13 минут журналистка доставила его к жилому дому у парка Самеда Вургуна, где ей также оставили манат чаевых.

«Даже небольшие чаевые поднимают настроение и дают дополнительную мотивацию продолжать смену, – отмечает Хаджар. – Это приятное напоминание, что труд ценится. Так что, если у вас есть возможность, не забывайте поощрять курьеров».

Очередной заказ удалось поймать у пиццерии на улице Физули. Несмотря на снег и усиливающийся ветер, маршрут в приложении позволил доставить еду всего за 15 минут. Клиент остался доволен скоростью.

На часах к тому времени уже было 18:00, и из-за ухудшения погоды Хаджар решила завершить доставки.

Результат эксперимента

В общей сложности за 5 выполненных заказов, на доставку которых ушло около 2,5 часов, удалось заработать 20 манатов 97 копеек. Чаевые составили 2 маната.

«Это был интересный опыт, – делится впечатлениями Хаджар. – Будни курьера нельзя назвать легкими: много ходишь, погода может меняться, клиенты бывают разные. Но мне понравилось, что я сама решаю, сколько и когда работать, а заработок при этом вполне предсказуем. Плюс курьерское приложение упрощает процесс: помогает совершать доставки довольно быстро, ждать заказы не приходится. Оформление и процесс погружения в StarTaxi были понятными и выполнимыми, что важно, когда ты новичок».

Доход зависит от многих факторов: транспорта, погодных условий, длины маршрута. Главное — сколько времени вы готовы уделять выполнению заказов. При стабильных усилиях можно рассчитывать постоянный заработок, который при восьмичасовом рабочем дне может быть выше среднего.

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