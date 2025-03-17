Администрация Трампа депортировала венесуэльцев в Сальвадор, невзирая на запрет судьи

Самолет с более чем 200 гражданами Венесуэлы на борту приземлился в Сальвадоре спустя несколько часов после того, как федеральный судья в США потребовал от администрации Трампа развернуть его.

Президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсетях, что самолет привез 238 членов венесуэльской банды Tren de Aragua и еще 23 члена международной криминальной группировки MS-13.

При этом ранее федеральный судья в Вашингтоне обязал администрацию развернуть самолет, поскольку депортация этих людей незаконна. «Ой… Слишком поздно», — написал в другом посте президент Сальвадора.

Директива Трампа о депортации ссылалась на Акт о вражеских чужеземцах 1798 года, утверждали в суде представители администрации; это также подтвердил госсекретарь Марко Рубио. Этот закон формально не отменен, но применялся он в американской истории редко и всегда во время войны.

Этот закон позволяет без судебного решения задерживать и депортировать из США граждан стран, находящихся в состоянии войны с Америкой. Он применялся во время войны 1812 года с Великобританией и двух мировых войн, пишет внепартийный исследовательский центр Brennan Center for Justice. В частности во время Второй мировой войны он стал законодательной основой для интернирования американцев японского происхождения.

Судья Джеймс Боасберг, назначенный президентом Джо Байденом, постановил, что этот закон применим лишь в случае войны с другим государством, и поэтому депортация на его основе должна быть немедленно прекращена.

У американских судей нет собственных средств для того, чтобы принудить исполнительную власть к исполнению их решений.

В Сальвадоре депортированных венесуэльцев немедленно отправили в гигантскую тюрьму Cecot, написал Букеле. Там, по его словам, они пробудут минимум год, и этот срок может быть продлен.

«Соединенные Штаты заплатят за это, для них очень небольшую сумму, но для нас — существенную», — добавил Букеле.

В январе Трамп своим указом объявил Tren de Aragua и MS-13 иностранными террористическими организациями.

Его призывы к депортациям преступников были популярны во время предвыборной кампании. Однако пока ему не удалось выполнить свое обещание устроить самую массовую депортацию из страны: агенты иммиграционной полиции ICE не справляются с установленной для них Трампом квотой на количество арестов в день.

Как писала NBC, в феврале нынешнего года, первом полном месяце президентства Трампа, из США было депортировано 11 тыс. человек, тогда как в феврале 2024 года при Джо Байдене – 12 тысяч.

Источник: BBC