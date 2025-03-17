 Администрация Трампа депортировала венесуэльцев в Сальвадор, невзирая на запрет судьи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Администрация Трампа депортировала венесуэльцев в Сальвадор, невзирая на запрет судьи

First News Media08:38 - Сегодня
Администрация Трампа депортировала венесуэльцев в Сальвадор, невзирая на запрет судьи

Самолет с более чем 200 гражданами Венесуэлы на борту приземлился в Сальвадоре спустя несколько часов после того, как федеральный судья в США потребовал от администрации Трампа развернуть его.

Президент Сальвадора Найиб Букеле написал в соцсетях, что самолет привез 238 членов венесуэльской банды Tren de Aragua и еще 23 члена международной криминальной группировки MS-13.

При этом ранее федеральный судья в Вашингтоне обязал администрацию развернуть самолет, поскольку депортация этих людей незаконна. «Ой… Слишком поздно», — написал в другом посте президент Сальвадора.

Директива Трампа о депортации ссылалась на Акт о вражеских чужеземцах 1798 года, утверждали в суде представители администрации; это также подтвердил госсекретарь Марко Рубио. Этот закон формально не отменен, но применялся он в американской истории редко и всегда во время войны.

Этот закон позволяет без судебного решения задерживать и депортировать из США граждан стран, находящихся в состоянии войны с Америкой. Он применялся во время войны 1812 года с Великобританией и двух мировых войн, пишет внепартийный исследовательский центр Brennan Center for Justice. В частности во время Второй мировой войны он стал законодательной основой для интернирования американцев японского происхождения.

Судья Джеймс Боасберг, назначенный президентом Джо Байденом, постановил, что этот закон применим лишь в случае войны с другим государством, и поэтому депортация на его основе должна быть немедленно прекращена.
У американских судей нет собственных средств для того, чтобы принудить исполнительную власть к исполнению их решений.

В Сальвадоре депортированных венесуэльцев немедленно отправили в гигантскую тюрьму Cecot, написал Букеле. Там, по его словам, они пробудут минимум год, и этот срок может быть продлен.

«Соединенные Штаты заплатят за это, для них очень небольшую сумму, но для нас — существенную», — добавил Букеле.

В январе Трамп своим указом объявил Tren de Aragua и MS-13 иностранными террористическими организациями.

Его призывы к депортациям преступников были популярны во время предвыборной кампании. Однако пока ему не удалось выполнить свое обещание устроить самую массовую депортацию из страны: агенты иммиграционной полиции ICE не справляются с установленной для них Трампом квотой на количество арестов в день.

Как писала NBC, в феврале нынешнего года, первом полном месяце президентства Трампа, из США было депортировано 11 тыс. человек, тогда как в феврале 2024 года при Джо Байдене – 12 тысяч.

Источник: BBC

Поделиться:
250

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии ...

Мнение

Платформы для диалога и международное право

Политика

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ...

Политика

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ...

В мире

Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС – глава МИД

RT: США планируют перебросить военную технику из Германии в Армению

Саакашвили приговорили к 4,5 года тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

Турция направит в Сирию военную делегацию и назначит военного советника

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Зеленский во время выступления извинился за отсутствие костюма - ВИДЕО

Трамп признал, что НАТО ведет против РФ войну на Украине

Зеленский выразил готовность к миру

В США выступили за поправки, делающие сына Трампа Бэррона его преемником

Последние новости

Платформы для диалога и международное право

Сегодня, 12:55

У Несрин Джавадзаде новый бойфренд – ФОТО

Сегодня, 12:50

Кабмин утвердил правила аренды площадей для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия

Сегодня, 12:45

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила Шехидляр Хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:40

В Азербайджане обнаружены нарушения в школах-интернатах

Сегодня, 12:35

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины - ФОТО

Сегодня, 12:30

Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС – глава МИД

Сегодня, 12:25

RT: США планируют перебросить военную технику из Германии в Армению

Сегодня, 12:20

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила могилу великого лидера - ФОТО

Сегодня, 12:15

TABIA Group и Hilton подписали стратегический меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие индустрии гостеприимства в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:10

Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

Сегодня, 12:05

Гибкий график, удобное приложение и легкий старт: один день из жизни курьера – ФОТО

Сегодня, 12:00

Минздрав дал рекомендации в преддверии праздников Новруз и Рамазан

Сегодня, 11:55

Азербайджанские ученые приобретают авторитет в мире

Сегодня, 11:49

Саакашвили приговорили к 4,5 года тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:46

Джонатан Андерсон уходит из Loewe

Сегодня, 11:44

Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности ОАО «Азерэнержи»

Сегодня, 11:36

Турция направит в Сирию военную делегацию и назначит военного советника

Сегодня, 11:32

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России - ФОТО

Сегодня, 11:27

Лариса Долина назвала азербайджанского артиста, которого видит заслуженным артистом РФ – ВИДЕО

Сегодня, 11:00
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19