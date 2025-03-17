Валентина Матвиенко ознакомилась с Азербайджанским национальным музеем ковра - ФОТО

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко ознакомилась с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, директор музея Амина Меликова подробно рассказала гостье об истории, деятельности, богатых коллекциях музея, а также о древних традициях ковроткачества в Азербайджане.

Валентина Матвиенко пожелала музею успехов и прогресса в деятельности в направлении сохранения и популяризации уникального культурно-исторического наследия Азербайджана, а сотрудникам музея – свершений и вдохновения в их благородном деле. Затем гостья оставила в Книге памяти запись о своих приятных впечатлениях.

Валентине Матвиенко была вручена книга «Азербайджанский национальный музей ковра», посвященная 55-летию музея.