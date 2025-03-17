Times: Великобритания планирует разместить миротворцев в Украине

Великобритания планирует разместить в Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени, утверждает газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

"Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах... Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — пишет издание.

По информации газеты, несколько стран, включая Великобританию, Францию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке в Украину до 30 тысяч военнослужащих.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группе государств, готовых разместить миротворцев в Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о таком контингенте в Украине преждевременно.

Источник: РИА Новости