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ITV: Армения размещает на границе с Азербайджаном закупленное в Индии вооружение - ВИДЕО

First News Media10:06 - Сегодня
ITV: Армения размещает на границе с Азербайджаном закупленное в Индии вооружение - ВИДЕО

Армения продолжает укреплять военные позиции на условной границе с Азербайджаном.

Как сообщает Общественное телевидение Азербайджана (ITV), Армения размещает на условной границе вооружение, закупленное в Индии.

Телеканал распространил кадры, где видно, как армянская сторона ведет на приграничной территории строительные работы в том числе с применением тяжелой техники.

Напомним, что недавно глава МИД Армении Арарат Мирзоян находился с официальным визитом в Индии, где заявил о заинтересованности Иревана в закупках индийских вооружений.

По данным ряда ресурсов, за последние два года Армения активно закупает вооружение в Индии, делая ставку на импорт сравнительно дешевых видов оружия и боеприпасов.

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