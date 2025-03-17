Саакашвили приговорили к 4,5 года тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году.

Об этом сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Приговор зачитал судья Михаил Джинджолия. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний.

Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Сам Саакашвили в заседании не участвовал.

10:10

Тбилисский городской суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы, заявил судья Михаил Джинджолия.

«Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11.00 «, - заявил он, передает РИА Новости.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся из Украины. Оттуда он вернулся на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси.

Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате - к девяти годам. Тбилисский городской суд 12 марта приговорил Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. После нового приговора Саакашвили придется отбывать наказание до 2030 года.

На данный момент Тбилисский городской суд рассматривает два дела против него - о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. По последнему ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.