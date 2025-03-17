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Судебное разбирательство по делу экс-главы отдела компании-оператора Baku City Circuit завершено - ПОДРОБНОСТИ

First News Media10:28 - Сегодня
Судебное разбирательство по делу экс-главы отдела компании-оператора Baku City Circuit завершено - ПОДРОБНОСТИ

Завершилось судебное разбирательство по делу экс-главы отдела компании-оператора Baku City Circuit Чингиза Мехтиева, обвиняемого в присвоении государственных средств, выделенных на организацию «Формулы-1», и легализации этих полученных преступным путем средств.

Как сообщает Qafqazinfo, приговор был зачитан на последнем заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Судья Лейла Аскерова-Мамедова заявила, что на суде нашли подтверждение предъявленные подсудимому обвинения по статьям о хищении в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. На этом основании он признается виновным по вышеуказанным пунктам обвинения, но поскольку ущерб, причиненный по эпизоду хищения, был полностью возмещен, ему назначается наказание, не связанное с лишением свободы.

Согласно приговору, Чингиз Мехтиев приговорен к 8 годам лишения свободы условно. Было также отменено решение о наложении ареста на его имущество стоимостью $1 млн (дома и земельные участки).

Отметим, что по итогам судебного разбирательства прокурор потребовал приговорить Чингиза Мехтиева к 10 годам лишения свободы. После этого последний выплатил 397 892 маната в качестве возмещения ущерба. Получив документ, подтверждающий выплату, прокурор заменил запрашиваемое им ранее 10-летнее тюремное заключение на условное наказание.

Источник: Qafqazinfo

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