Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

Опубликован новый рейтинг стран по уровню террористической угрозы согласно отчету Global Terrorism Index 2025 (GTI).

Как сообщает 1news.az, в число стран с наивысшей террористической активностью и угрозой терроризма вошли Буркина-Фасо (8.581), Пакистан (8.374), Сирия (8.00).

В этом рейтинге Израиль (7.463) занял 8-е место, Россия (6.267) – 16-е, Иран (6.056) – 18-е, Турция (3.968) – 32-е, США (3.517) – 34-е, Франция (2.712) – 40-е, Нидерланды (1.402) – 60-е, Норвегия (1.198) – 66-е, Финляндия и Япония (0.949) – 72-е, Дания и Армения (0.72) – 79-е, Австрия и Южная Корея (0.582) – 82-е, Латвия и Литва (0.423) – 86-е место.

Азербайджан в рейтинге террористической угрозы занял 90-е место с индексом 0.233. Наша страна в 2024 году занимала 89-е место.

Таким образом, в шкале возможного рейтинга от 1 до 100 Азербайджан оказался среди самых безопасных стран мира в отношении угрозы терроризма.

Отчеты Global Terrorism Index, служащие источником информации для международных академических институтов, ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка и других международных организаций, периодически публикуются Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace – IEP).

В Азербайджане такого уровня безопасности удалось достичь в условиях, когда деструктивные силы предпринимают попытки реализации подрывных планов на религиозной, этнической и других основах, вплоть до создания укрытий в лесах для террористических и диверсионных атак.

Как видно из отчетов международных организаций, несмотря на расположение в весьма чувствительном и сложном геополитическом регионе, благодаря успешной государственной политике, устойчивому развитию и стабильности, а также эффективным мерам правоохранительных органов в борьбе с терроризмом Азербайджан в последние годы занял высокие позиции в мировых рейтингах внутренней безопасности.