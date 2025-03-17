 Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

First News Media12:05 - Сегодня
Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

Опубликован новый рейтинг стран по уровню террористической угрозы согласно отчету Global Terrorism Index 2025 (GTI).

Как сообщает 1news.az, в число стран с наивысшей террористической активностью и угрозой терроризма вошли Буркина-Фасо (8.581), Пакистан (8.374), Сирия (8.00).

В этом рейтинге Израиль (7.463) занял 8-е место, Россия (6.267) – 16-е, Иран (6.056) – 18-е, Турция (3.968) – 32-е, США (3.517) – 34-е, Франция (2.712) – 40-е, Нидерланды (1.402) – 60-е, Норвегия (1.198) – 66-е, Финляндия и Япония (0.949) – 72-е, Дания и Армения (0.72) – 79-е, Австрия и Южная Корея (0.582) – 82-е, Латвия и Литва (0.423) – 86-е место.

Азербайджан в рейтинге террористической угрозы занял 90-е место с индексом 0.233. Наша страна в 2024 году занимала 89-е место.

Таким образом, в шкале возможного рейтинга от 1 до 100 Азербайджан оказался среди самых безопасных стран мира в отношении угрозы терроризма.

Отчеты Global Terrorism Index, служащие источником информации для международных академических институтов, ООН, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка и других международных организаций, периодически публикуются Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace – IEP).

В Азербайджане такого уровня безопасности удалось достичь в условиях, когда деструктивные силы предпринимают попытки реализации подрывных планов на религиозной, этнической и других основах, вплоть до создания укрытий в лесах для террористических и диверсионных атак.

Как видно из отчетов международных организаций, несмотря на расположение в весьма чувствительном и сложном геополитическом регионе, благодаря успешной государственной политике, устойчивому развитию и стабильности, а также эффективным мерам правоохранительных органов в борьбе с терроризмом Азербайджан в последние годы занял высокие позиции в мировых рейтингах внутренней безопасности.

Поделиться:
139

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии ...

Мнение

Платформы для диалога и международное право

Политика

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ...

Политика

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ...

Политика

Кабмин утвердил правила аренды площадей для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила Шехидляр Хиябаны - ФОТО

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила могилу великого лидера - ФОТО

Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане сочли нецелесообразным предложение о сокращении срока службы в армии

Зачитан приговор Тофигу Ягублу

Валентина Матвиенко прибыла в Азербайджан с официальным визитом - ОБНОВЛЕНО

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в возрасте 45-50 лет - ФОТО

Последние новости

Платформы для диалога и международное право

Сегодня, 12:55

У Несрин Джавадзаде новый бойфренд – ФОТО

Сегодня, 12:50

Кабмин утвердил правила аренды площадей для создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия

Сегодня, 12:45

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила Шехидляр Хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:40

В Азербайджане обнаружены нарушения в школах-интернатах

Сегодня, 12:35

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии и Герцеговины - ФОТО

Сегодня, 12:30

Венгрия будет противостоять провоенным предложениям ЕС – глава МИД

Сегодня, 12:25

RT: США планируют перебросить военную технику из Германии в Армению

Сегодня, 12:20

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила могилу великого лидера - ФОТО

Сегодня, 12:15

TABIA Group и Hilton подписали стратегический меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие индустрии гостеприимства в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:10

Global Terrorism Index 2025: Азербайджан вошел в число самых безопасных стран

Сегодня, 12:05

Гибкий график, удобное приложение и легкий старт: один день из жизни курьера – ФОТО

Сегодня, 12:00

Минздрав дал рекомендации в преддверии праздников Новруз и Рамазан

Сегодня, 11:55

Азербайджанские ученые приобретают авторитет в мире

Сегодня, 11:49

Саакашвили приговорили к 4,5 года тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:46

Джонатан Андерсон уходит из Loewe

Сегодня, 11:44

Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности ОАО «Азерэнержи»

Сегодня, 11:36

Турция направит в Сирию военную делегацию и назначит военного советника

Сегодня, 11:32

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России - ФОТО

Сегодня, 11:27

Лариса Долина назвала азербайджанского артиста, которого видит заслуженным артистом РФ – ВИДЕО

Сегодня, 11:00
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19