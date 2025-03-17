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TABIA Group и Hilton подписали стратегический меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие индустрии гостеприимства в Азербайджане - ФОТО

First News Media12:10 - Сегодня
TABIA Group и Hilton подписали стратегический меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие индустрии гостеприимства в Азербайджане - ФОТО

TABIA Group, ведущая компания по управлению гостиничными активами в Азербайджане, и мировой гостиничный бренд Hilton подписали важный меморандум о сотрудничестве, открывающий новую главу в развитии индустрии гостеприимства страны.

Официальное подписание документа состоялось в недавно открывшемся отеле Hilton Garden Inn Baku, находящемся под управлением TABIA Group. В церемонии приняли участие генеральный директор и председатель Совета директоров TABIA Group Уйгар Кочаш и вице-президент по развитию Hilton в Центральной, Восточной Европе и Германии Майк Коллини.

Данный стратегический альянс подтверждает стремление TABIA Group к укреплению своих позиций на национальном рынке гостеприимства. В рамках соглашения два городских отеля, находящихся под управлением TABIA Group, вскоре будут представлены гостям под брендами Curio Collection by Hilton и DoubleTree by Hilton. Расширение сотрудничества с Hilton позволит не только внедрить международные гостиничные стандарты в Азербайджане, но и повысить туристическую привлекательность страны, привлечь более широкую и разнообразную аудиторию гостей.

Генеральный директор и председатель Совета директоров TABIA Group Уйгар Кочаш отметил значимость подписанного соглашения:
«Сотрудничество с Hilton — это важный этап в нашей долгосрочной стратегии по повышению качества и разнообразия гостиничного предложения в Азербайджане. Включение в наш портфель таких всемирно известных брендов, как Curio Collection и DoubleTree, позволит нам предложить уникальный сервис, неповторимые впечатления и новые возможности как для местных, так и для иностранных путешественников».

Вице-президент по развитию Hilton в Центральной, Восточной Европе и Германии Майк Коллини также выразил свою уверенность в успешности данного сотрудничества:
«Hilton продолжает активно развивать свое присутствие в динамичных регионах, таких как Азербайджан. TABIA Group, обладающая богатым опытом и высокой экспертизой в сфере гостеприимства, является для нас идеальным партнером. Мы рады представить на этом растущем рынке наши известные бренды Curio Collection и DoubleTree и с нетерпением ждем возможности приветствовать гостей в новых отелях».

В рамках сотрудничества гости, проживающие в отелях Hilton под управлением TABIA Group, смогут воспользоваться всеми преимуществами Hilton Honors, престижной программы лояльности Hilton. Участники получат доступ к эксклюзивным предложениям, привилегиям и персонализированному сервису, что сделает их пребывание в отелях еще более комфортным и запоминающимся.

О компании TABIA Group

Основанная в 2016 году под брендом PMD Hospitality, а позднее прошедшая ребрендинг, TABIA Group является ведущей компанией по управлению гостиничными активами в Азербайджане. Портфель компании включает городские отели, курорты и оздоровительные гостиницы, предлагающие инновационные решения, направленные на улучшение качества гостевого опыта, благополучие и устойчивое развитие. Благодаря стратегическим партнерствам и активному расширению TABIA Group продолжает устанавливать новые стандарты в индустрии гостеприимства Азербайджана.

Подписание данного меморандума является важным шагом в развитии туристической отрасли страны и еще раз подчеркивает растущий инвестиционный потенциал Азербайджана в сфере международного гостиничного бизнеса.

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