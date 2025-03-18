Латвия, Литва, Эстония и Польша рекомендуют отменить запрет на мины

Министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии рекомендовали руководству своих стран покинуть Оттавскую конвенцию о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.

«После ратификации Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавской конвенции) ситуация с безопасностью в нашем регионе существенно ухудшилась. Военные угрозы государствам - членам НАТО, граничащим с Россией и Белоруссией, значительно возросли», - говорится в совместном заявлении министров, которое приводит Минобороны Эстонии.

«Мы считаем, что в нынешних условиях крайне важно предоставить нашим силам обороны гибкость и свободу выбора в потенциальном использовании новых систем вооружения и решений для укрепления обороны уязвимого восточного фланга [Североатлантического] альянса. В свете этих соображений мы - министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - единогласно рекомендуем выйти из Оттавской конвенции», - утверждается в документе.

Источник: ТАСС