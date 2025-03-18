«Хватит делить кольца и кастрюли»: Депутат предложил обязательный брачный договор

Люди привыкли дарить друг другу различные подарки — кольца, кастрюли и другие вещи. Однако часто они не оформляются документально, что приводит к бесконечным спорам о том, кому что принадлежит, когда наступает развод.

Супруги обращаются с такими претензиями в суд или к медиаторам, при этом вопросы, касающиеся общих детей, отходят на второй план.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bizim.Media, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель комитета парламента по культуре Фазиль Мустафа.

Он призвал сделать заключение брачного договора обязательным условием при создании новой семьи, проведя при этом параллель с прохождением медицинского обследования перед свадьбой.

«Раньше в Азербайджане это не воспринималось, но теперь стало нормой. Если мы хотим поддерживать институт медиации, то должны требовать, чтобы в брачном договоре отражались его обязательные элементы», - заявил председатель комитета.