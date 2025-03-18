Почему не используются припаркованные во дворах машины скорой помощи? – ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ в связи с распространенными в соцсетях кадрами

В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, как несколько машин скорой помощи припаркованы во дворе и не используются.

Данные кадры вызвали обсуждения в обществе. Граждане озадачились вопросом, почему автомобили были сняты из эксплуатации и будут ли приняты какие-либо меры в связи с их дальнейшей судьбой.

Возникает вопрос, по какой причине эти машины не используются?

Как сообщили на запрос 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), во дворах ряда станций и подразделений Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи находятся вышедшие из строя машины скорой помощи.

«Отметим, что на станциях скорой медицинской помощи проводится мониторинг. В рамках этого процесса начаты работы по снятию с баланса припаркованных во дворах и вышедших из эксплуатации машин скорой помощи. В соответствующие структуры уже заявлено о снятии с баланса 76 машин скорой помощи, процесс передачи продолжится. Кроме того, некоторые автомобили будут переданы в городские и районные медицинские учреждения с целью оказания медицинских услуг», - заявили в TƏBİB.