Трамп выйдет к прессе сразу после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп выйдет к прессе с комментариями сразу после завершения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино на своей странице в соцсети Х.

Скавино отметил, что звонок лидеров двух государств длится уже более полутора часов.

«Обновление — звонок все еще идет», — написал он в 11:32 по восточному времени..

По словам замглавы аппарата Белого дома, Трамп на данный момент находится в Овальном кабинете, откуда и ведет разговор с Путиным. Их диалог, по данным американского чиновника, начался с 17:00.

Источник: Газета.ру