Трамп выйдет к прессе сразу после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп выйдет к прессе с комментариями сразу после завершения телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом написал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино на своей странице в соцсети Х.
Скавино отметил, что звонок лидеров двух государств длится уже более полутора часов.
«Обновление — звонок все еще идет», — написал он в 11:32 по восточному времени..
По словам замглавы аппарата Белого дома, Трамп на данный момент находится в Овальном кабинете, откуда и ведет разговор с Путиным. Их диалог, по данным американского чиновника, начался с 17:00.
Источник: Газета.ру
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