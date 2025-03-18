Россия и Пакистан проведут учения в Аравийском море

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Пакистана проведут совместные военно-морские учения PASSEX в Аравийском море.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом пакистанского порта Карачи», - сказали в ведомстве.

Там информировали, что учения PASSEX состоятся в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей. В ходе учений корабли двух стран отработают задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведут тренировки по связи и другие элементы взаимодействия.

В Минобороны РФ отметили, что в понедельник командный состав российского отряда кораблей принял участие в конференции и ряде официальных встреч с высшими офицерами ВМС Пакистана, где участники обсудили детали проведения совместных учений. Экипажи совершили экскурсии с посещением кораблей. Для российских морских офицеров на пакистанском корвете «Бабур» были показаны учения по борьбе за живучесть корабля.

Источник: ТАСС