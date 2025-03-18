ХАМАС назвал возобновление боевых действий в Газе смертным приговором заложникам

Палестинское радикальное движение ХАМАС назвало решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа «смертным приговором» заложникам. Соответствующее заявление представителя ХАМАС опубликовано в Telegram-канале движения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «не только препятствовал доставке продовольствия и медикаментов, но и бомбил детей Газы, убивая их, пока они спали». «Оккупант не выполнил своих обязательств перед посредниками и перед всем миром. Нетаньяху решил возобновить войну на уничтожение, как спасательную шлюпку для себя от внутренних кризисов», - говорится в заявлении радикалов. Движение указало, что возвращение Израиля к войне - это решение принести в жертву пленников и «вынести им смертный приговор». Представитель ХАМАС подчеркнул, что действия Израиля «требуют от арабских и исламских стран, а также от международного сообщества принятия мер по пресечению <...> жестокости и войны на уничтожение гражданского населения».

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по крупнейшим населенным пунктам палестинского анклава, в том числе по расположенным на юге Хан-Юнису и Рафаху, а также находящемуся на севере городу Джабалии и лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

В середине января Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о введении режима прекращения огня. Действие первой фазы соглашения завершилось 1 марта, а 2 марта Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты в анклав. 18 марта Армия обороны Израиля сообщила о нанесении масштабных ударов по террористическим объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС, в секторе Газа, а журналист американского портала Axios Барак Равид в Х со ссылкой на офис Нетаньяху заявил, что Израиль возобновил военные действия против ХАМАС на территории анклава.

Источник: ТАСС