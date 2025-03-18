МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призвало население соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных новрузовских костров.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в обращении подчеркивается, что нарушение правил безопасности при разжигании костров может привести к трагическим последствиям.

Отмечается, что костры необходимо разводить на расстоянии от зданий, автомобилей, электропроводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов, а дети должны находиться под присмотром взрослых.

«Будьте осторожны при прыжках через костер, а также убедитесь, что огонь полностью потушен после окончания праздника», — говорится в обращении.

Кроме того, МЧС призывает граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.