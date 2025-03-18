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Кремль сделал заявление по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

First News Media22:20 - Сегодня
Кремль сделал заявление по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Кремль распространил информацию об итогах телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится:

Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

В контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости. Обращено внимание на варварские преступления террористического характера, совершённые украинскими боевиками против гражданского населения Курской области.

Подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём – должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

В связи с недавним обращением Дональда Трампа сохранить жизни окружённым в Курской области украинским военнослужащим Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Также конструктивно Президент России отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости.

Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными – 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом вышеупомянутых предложений Президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

Владимир Путин и Дональд Трамп затронули и другие вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Будут предприняты совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности. Это, в свою очередь, будет способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений. Один из позитивных примеров – солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.

Выражена обоюдная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире. В таком контексте рассматривался широкий спектр направлений, по которым наши страны могли бы наладить взаимодействие. Обсуждён ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

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