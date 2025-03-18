Заседание по делу Нетаньяху отменили из-за ударов по Газе

Суд в Израиле отменил запланированное заседание по делу в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху из-за возобновления боевых действий в секторе Газа.

Об этом сообщает израильский портал Ynet, на который ссылается ТАСС.

Премьер-министр с согласия генеральной прокуратуры подал соответствующее ходатайство, которое было удовлетворено судом. Планировалось, что в предстоящем заседании суд будет заслушивать показания премьера.

18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении масштабных ударов по террористическим объектам, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС, в секторе Газа. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль возобновил военные действия против ХАМАС на территории анклава.

10 декабря прошлого года Нетаньяху приступил к даче показаний в подземном зале заседаний Окружного суда Тель-Авива по трем делам о коррупции и злоупотреблениях, так как в здании рассматривающего дела Окружного суда Иерусалима нет защищенных от потенциальных ракетных атак помещений. В соответствии с постановлением судей, премьер должен давать показания по понедельникам, вторникам и средам по 6 часов в день.

Нетаньяху стал первым действующим главой израильского правительства, который дает показания в суде по уголовным делам против него, отмечает гостелерадиокомпания Kan. В июле 2024 года судьи Окружного суда Иерусалима постановили, что Нетаньяху должен начать дачу показаний по делам о злоупотреблениях 2 декабря.

За несколько недель до этого адвокаты премьера заявили, что он не сможет давать показания в суде как минимум до марта 2025 года из-за военной операции против радикального движения ХАМАС в секторе Газа. В итоге судьи частично удовлетворили ходатайство, отложив начало слушаний на неделю, до 10 декабря 2024 года.