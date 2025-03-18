Дорожная полиция: Центры техосмотра будут работать в праздничные дни

В праздничные дни, в целях обеспечения удобства граждан, центры технического осмотра, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы, будут работать без перерывов каждый день с 09:00 до 23:00.

Об этом 1news.az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Кроме того, для обеспечения бесперебойного процесса регистрации транспортных средств в нерабочие дни, а также проведения запланированных экзаменов обслуживание в Регистрационно-экзаменационном управлении Главного управления дорожной полиции, а также в региональных регистрационно-экзаменационных и технических осмотровых отделах будет организовано с 09:00 до 18:00.

«Владельцы транспортных средств и водители, оценив количество свободного времени и предоставленные возможности, могут обращаться в соответствующие структуры как по вопросам технического осмотра, так и по вопросам регистрации и экзаменов как в обычные рабочие дни», - отмечают в дорожной полиции.