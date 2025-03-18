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Останки еще двух шехидов Первой Карабахской войны будут перезахоронены

First News Media12:00 - Сегодня
Останки еще двух шехидов Первой Карабахской войны будут перезахоронены

19 марта будут перезахоронены останки еще двух шехидов, числившихся пропавшими без вести со времен Первой Карабахской войны.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Оба пропавших без вести шехида являлись военнослужащими. Один из них – Бехбудов Дашгын Насреддин оглу (1970 г.р), пропавший без вести в селе Шукюрбейли Физулинского района в 1994 году, второй – Атаев Атакиши Гахраман оглу (1960 г.р.), пропавший без вести в селе Нахчыванлы Ходжалинского района в 1992 году.

Д.Бехбудов будет похоронен на кладбище его родного села Мырты Гёйчайского района, А.Атаев - в Аллее шехидов в поселке Кешля Низаминского района Баку.

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