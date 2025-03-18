Сирия и Ливан договорились о перемирии на границе

Сирия и Ливан договорились о прекращении огня вдоль своей границы после столкновений между сирийской армией и «Хезболлой».

Об этом сообщило Syria TV. В Минобороны Сирии заявили, что ведомство достигло соглашения с Минобороны Ливана о прекращении огня на границе. В свою очередь, Национальное информационное агентство Ливана сообщило, что министр обороны Ливана Мишель Менасса провел телефонный разговор со своим сирийским коллегой Мурхафом Абу Касрой для обсуждения ситуации на границе между двумя странами. Министры договорились продолжить контакты между разведывательным управлением ливанской армии и сирийской разведкой, чтобы предотвратить ухудшение пограничной ситуации и возможные жертвы среди гражданского населения.

Столкновения между сирийской армией и «Хезболлой» произошли в приграничном районе Кусейра 16 марта и продолжались до полуночи 18 марта. Ситуация на границе обострилась после того, как 16 марта министерство обороны Сирии сообщило, что члены «Хезболлы» устроили засаду возле приграничной деревни Зайта к западу от Хомса и похитили трех солдат сирийской армии, а затем вывезли их на ливанскую территорию. В ответ артиллерия сирийской армии обстреляла позиции «Хезболлы» на ливанской границе. Столкновения происходят на фоне эскалации пограничной напряженности между Сирией и Ливаном, где в прошлом месяце вспыхнули столкновения между сирийской армией и ливанскими группировками по контрабанде наркотиков и оружия, базирующимися в приграничных районах двух стран.

Источник: РИА Новости