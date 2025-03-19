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В Азербайджане в 2021-2024 годах в промышленные зоны инвестировано около 748 миллионов манатов

First News Media15:06 - Сегодня
В Азербайджане в 2021-2024 годах в промышленные зоны инвестировано около 748 миллионов манатов

За период 2021-2024 годов предприниматели вложили около 748 миллионов манатов в промышленные зоны, находящиеся в управлении Агентства развития экономических зон, при этом было создано 865 постоянных рабочих мест.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что за этот период объем реализованной продукции составил 11,68 миллиарда манатов, из которых 4,08 миллиарда манатов пришлось на экспорт.

Деятельность промышленных зон вносит значительный вклад в диверсификацию экономики, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие местного производства и экспорта, а также продвижение инноваций в стране.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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