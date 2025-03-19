Суд временно запретил ликвидацию USAID, Белый дом готов обжаловать решение

Федеральный судья штата Мэриленд Теодор Чуанг временно запретил Ведомству по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое курирует предприниматель Илон Маск, продолжать ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на попавшее в ее распоряжение судебное решение.

По информации издания, суд обязал DOGE восстановить доступ к электронной почте и системам для тысяч сотрудников USAID, включая тех, кто работает в опасных регионах, а также запретил раскрывать их личные данные без разрешения руководства агентства. Суд постановил, что действия Маска нарушают принцип разделения властей, так как «только Конгресс США может упразднить USAID». Решение принято по иску State Democracy Defenders Fund от имени более 20 работников агентства, утверждающих, что Маск «незаконно взял на себя полномочия, требующие утверждения Сенатом».

По данным WP, к февралю около 90% из 4765 сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск, а штаб-квартира в здании Рональда Рейгана закрыта. Судья потребовал обеспечить возможное возвращение здания в распоряжение агентства в случае победы истцов. Белый дом назвал Чуанга «судьей-изгоем» и пообещал обжаловать решение, пишет газета.

Источник: ТАСС