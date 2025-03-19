Великобритания сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов исключен из санкционного списка Великобритании.

Об этом говорится в сообщении Управления по осуществлению финансовых санкций в составе Минфина Соединенного Королевства.

«Следующая запись была удалена из консолидированного списка, на [это лицо] более не распространяются заморозка активов или запрет на оказание трастовых услуг: Фархад Ахмедов», - сказано в нем.

Источник: ТАСС