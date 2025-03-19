В Стамбуле произошли столкновения между полицией и протестующими против задержания Экрема Имамоглу

Студенты Стамбульского университета организовали акцию протеста против аннулирования диплома мэра Стамбула Экрема Имамоглу и его последующего задержания.

При попытке сотен студентов преодолеть полицейский кордон произошли столкновения с полицией, сообщает CNN Türk.

В акции участвуют также студенты университетов Boğaziçi, Yıldız, и Технического университета.

Власти усиливают меры безопасности административных зданий, стягивая к ним дополнительные силы полиции.

Диплом Стамбульского университета, выданный Экрему Имамоглу, был аннулирован вчера вечером. Сегодня утром Имамоглу и еще более 100 человек были задержаны в рамках расследования дел о коррупции.

Источник: CNN Türk