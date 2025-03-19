Уиткофф: Госдеп, Пентагон и ЦРУ участвуют в контактах по нормализации с РФ

Руководство Госдепартамента, Пентагона, ЦРУ по поручению президента США Дональда Трампа задействовано в нормализации отношений с Россией.

Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в интервью агентству Bloomberg.

«Я думаю, что нормализация отношений сводится к реальному обсуждению», - подчеркнул Уиткофф, напомнив, что предшественник Трампа на президентском посту Джо Байден «три с половиной года не говорил с президентом [России Владимиром] Путиным». «Президент Трамп за короткие восемь недель уже дважды поговорил с президентом Путиным, это были очень положительные и конструктивные дискуссии», - отметил спецпосланник американского лидера.

Уиткофф напомнил, что по поручению Трампа ездил в Москву, где провел встречи с президентом РФ, а также «ключевыми членами его команды». «Он [Трамп] также отдал поручения помощнику по национальной безопасности [Майку Уолтцу], госсекретарю [Марко Рубио], директору ЦРУ [Джону Рэтклиффу], Питу Хегсету - министру обороны. Они все задействованы в этом процессе, и это замечательно», - заявил спецпосланник президента США. «Думаю, уже скоро вы увидите очень положительные результаты», - резюмировал он.

Источник: ТАСС