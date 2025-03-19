Министр юстиции Турции прокомментировал задержание Имамоглу

Выданы ордера на арест 106 подозреваемых, включая Имамоглу.

Об этом министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сказал, комментируя задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

По его словам, в рамках расследования, проводимого Главной прокуратурой Стамбула, сегодня утром были выданы ордера на задержание 106 подозреваемых, включая мэра муниципалитета Стамбула.

"В этом контексте Главная прокуратура Стамбула проводит два расследования.

В рамках расследования, проводимого со стороны Бюро по расследованию террористических преступлений, выдан ордер на задержание 7 человек, включая мэра муниципалитета Стамбула.

В ходе данного расследования утверждается, что подозреваемые совершили преступление, заключающееся в пособничестве террористической организации.

Другое начатое расследование проводится со стороны Бюро по расследованию организованной преступности. В рамках данного расследования были выданы ордера на задержание 100 подозреваемых, включая мэра муниципалитета Стамбула", - сказал он.

В заявлении говорится, что в ходе расследования утверждается, что подозреваемые совершили такие преступления, как взяточничество, вымогательство, сговор на торгах, квалифицированное мошенничество и незаконное получение персональных данных в рамках преступной организации с целью получения прибыли.