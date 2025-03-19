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Великобритания сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова

First News Media22:40 - Сегодня
Великобритания сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов исключен из санкционного списка Великобритании.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте британского правительства, передает РИА Новости.

«Позиция удалена из единого списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Фархад Ахмедов», — говорится в публикации.

В мае 2024 года стало известно, что Ахмедов выиграл суд у Совета Европейского союза. Совету Евросоюза было предписано аннулировать все постановления об ограничениях против бизнесмена с 8 апреля 2022 года. Кроме того, суд приговорил Совет ЕС к оплате всех судебных издержек, которые были связаны с этим делом.

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