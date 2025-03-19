Обсуждены перспективы азербайджано-бахрейнского сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашидом аль-Заяни.

Как сообщает МИД, ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по текущей повестке двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также вопросам региональной и международной безопасности.

Министры сердечно поздравили друг друга с наступающими праздниками Новруз и Рамазан и передали наилучшие пожелания.

Были обсуждены текущая ситуация и перспективы азербайджано-бахрейнского сотрудничества в различных, в том числе экономических, торговых, энергетических, культурных направлениях, региональных и международных организациях, а также возможности сотрудничества в рамках ООН и Организации исламского сотрудничества.

Особо было отмечено активное участие Азербайджана в инициативе Бахрейна «Манамский диалог», а также важность этой платформы с точки зрения обсуждения вопросов безопасности.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.