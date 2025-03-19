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Что известно о состоянии пострадавших в ДТП и драке с водителем в Гяндже? - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:00 - Сегодня
Что известно о состоянии пострадавших в ДТП и драке с водителем в Гяндже? - ОБНОВЛЕНО

Опубликована информация о состоянии трех человек, сбитых автомобилем в Гяндже, и избитого ими водителя.

Как сообщили в пресс-службе Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в ответ на запрос Report, вчера, около 22:40, в медицинские учреждения Гянджинской городской объединенной больницы были госпитализированы четыре мужчины с различными травмами. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, передает 1news.az.

Уточняется, что в отделении травматологии больницы имени Аббаса Саххата продолжается лечение пациента, 1979 года рождения, его состояние оценивается как средней тяжести. Пострадавший, 1996 года рождения, с диагнозом «травма грудной клетки» продолжает лечение в реанимационном отделении, его состояние также средней тяжести. Лица 2006 и 2007 годов рождения, находившиеся в больнице имени З.Мамедова, были отпущены на амбулаторное лечение.

В свою очередь, в гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что по факту наезда автомобиля на трех человек и предполагаемого избиения еще одного проводится расследование.

«Назначена экспертиза, по результатам которой, а также по итогам расследования будет дана правовая оценка произошедшему инциденту», – подчеркивается в сообщении.

11:25

В Гяндже трое мужчин напали на водителя, который превысил скорость.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на улице Таги Арани.

После этого водитель направил автомобиль в сторону нападавших и сбил их.

В результате как сам водитель, так и пострадавшие – М.Гахраманов (1979 г.р.), Э.Акберов (1996 г.р.), Н.Вердиев (2007 г.р.) и М.Фатуллаев (2006 г.р.) – были госпитализированы с различными травмами в больницы города. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Эшгин Гасымов сообщил, что по данному факту назначена экспертиза, ведется расследование.

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