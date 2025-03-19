 Азербайджан экстрадировал в Казахстан объявленную в международный розыск женщину | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Азербайджан экстрадировал в Казахстан объявленную в международный розыск женщину

First News Media23:40 - 19 / 03 / 2025
Азербайджан экстрадировал в Казахстан объявленную в международный розыск женщину

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об экстрадиции гражданки Казахстана Анастасии Витальевны Трофимовой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечено, что в январе текущего года в Азербайджане была задержана А.В. Трофимова, обвиняемая в организации и проведении азартных игр на территории Казахстана и объявленная в международный розыск, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 г. принято решение об экстрадиции обвиняемой. В сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана она была передана уполномоченному органу Республики Казахстан.

Поделиться:
236

Актуально

Общество

Весна в Стране Огней: В Азербайджан пришел Новруз

Политика

Джейхун Байрамов: Позиция Армении по Минской группе - одно из препятствий на пути ...

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Новруз - ФОТО

Политика

Позиции Азербайджанской Армии вновь подверглись обстрелу

Общество

Весна в Стране Огней: В Азербайджан пришел Новруз

Азербайджан экстрадировал в Казахстан объявленную в международный розыск женщину

В Агдаме два молодых человека получили ножевые ранения

«Aзерпочт» протестировала роботов в почтово-логистическом центре - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Производимое Azza масло изымают из продажи - ФОТО

Скончался Заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев

«Зарабатываю на блоге в месяц до 30 000»: Заявление блогера Аси Исмайловой вызвало резонанс в соцсетях – ФОТО – ВИДЕО

Стала известна причина утренней давки на станции метро «Кероглу» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Весна в Стране Огней: В Азербайджан пришел Новруз

Сегодня, 00:00

Азербайджан экстрадировал в Казахстан объявленную в международный розыск женщину

19 / 03 / 2025, 23:40

Белый дом: Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине «раз и навсегда»

19 / 03 / 2025, 23:20

В Агдаме два молодых человека получили ножевые ранения

19 / 03 / 2025, 23:00

Великобритания сняла санкции с бизнесмена Фархада Ахмедова

19 / 03 / 2025, 22:40

«Aзерпочт» протестировала роботов в почтово-логистическом центре - ФОТО

19 / 03 / 2025, 22:20

В Шамкире сгорел частный жилой дом - ФОТО

19 / 03 / 2025, 22:00

Джейхун Байрамов: Позиция Армении по Минской группе - одно из препятствий на пути к миру

19 / 03 / 2025, 21:40

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника Новруз - ФОТО

19 / 03 / 2025, 21:20

Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение журналиста Азера Рашидоглу

19 / 03 / 2025, 21:00

Позиции Азербайджанской Армии вновь подверглись обстрелу

19 / 03 / 2025, 20:40

Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским - ОБНОВЛЕНО

19 / 03 / 2025, 20:20

Обсуждены перспективы азербайджано-бахрейнского сотрудничества

19 / 03 / 2025, 20:00

Пашинян: Мое четкое указание Министерству обороны - не нарушать режим прекращения огня

19 / 03 / 2025, 19:45

Зарплаты учителей увеличатся после сертификации

19 / 03 / 2025, 19:30

Увеличен численный предел сотрудников Министерства экономики Азербайджана - УКАЗ

19 / 03 / 2025, 19:00

В Азербайджане лица, достигшие 21 года, будут иметь право на приобретение гражданского огнестрельного оружия

19 / 03 / 2025, 18:45

Министр юстиции Турции прокомментировал задержание Имамоглу

19 / 03 / 2025, 18:30

Глава Правления Kapital Bank Фарид Гусейнов встретился с победителем конкурса «Yüksəliş»

19 / 03 / 2025, 18:15

Уиткофф: Госдеп, Пентагон и ЦРУ участвуют в контактах по нормализации с РФ

19 / 03 / 2025, 18:00
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25