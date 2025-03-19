В Стамбуле задержаны главы крупных муниципалитетов

В Стамбуле продолжаются задержания глав муниципалитетов по подозрению в участии в коррупционных схемах.

Как сообщает Milliyet, этим утром задержан глава муниципалитета Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык. После того как в его доме был произведен обыск, он доставлен в полицейский участок. Также выдан на задержание главы муниципалитетов Шишли Ресула Экрема Шахана.

Они вместе с рядом других лиц обвиняются во взяточничестве и коррупции, в частности в рамках расследования по крупным тендерам.

Ранее Стамбульская прокуратура выступила с заявлением об операции, в рамках которой было выданы ордера на задержание более 100 подозреваемых по разным обвинениям, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В заявлении прокуратуры Экрем Имамоглу называется «лидером преступной группы», которая значительно завышала стоимость контрактов в крупных тендерных проектах, а также была задействована в подделке документов для отмывания денежных средств.

В своем заявлении Стамбульская прокуратура сообщила, что в рамках расследования обнаружены случаи сбора незаконных пожертвований, когда предпринимателей вынуждали делать взносы через посредников, используя эти деньги для преступной деятельности и отмывания.

Источник: Milliyet