В Турции ограничили доступ к нескольким соцсетям после задержания мэра Стамбула

Власти Турции после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу ограничили доступ к соцсетям X, Youtube, TikTok и Instagram.

Это следует из данных мониторингового ресурса NetBlocks.

«Подтверждено: текущие данные показывают, что Турция ограничила доступ к нескольким платформам социальных сетей, включая X, YouTube, Instagram и TikTok; инцидент произошел после того, как мэр Стамбула Экрем Имамоглу и десятки других людей были задержаны», — говорится в сообщении.

19 марта полиция Турции задержала Имамоглу в рамках антикоррупционного разбирательства. По данным телеканала NTV, в доме чиновника в районе Сарыер на севере Стамбула правоохранители начали обыск.

Имамоглу был сначала доставлен на медицинское освидетельствование в рамках протокола. Согласно информации телеканала CNN Türk, после этого мэра доставили в суд.

Мэра Стамбула задержали в рамках проводимой местными правоохранителями масштабной операции. На задержание мэра был выдан ордер.

Экрем Имамоглу известен своими оппозиционными взглядами. Недавно Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу после запроса генеральной прокуратуры.

Источник: Газета.ру