Сколько человек пострадали в Илахыр чершенбе в Баку?

С 19:30 18 марта в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило шесть обращений, связанных с травмами, полученными из-за костров в Хатаинском, Бинагадинском, Сураханском, Сабунчинском и Гарадагском районах.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на места происшествий оперативно направили бригады скорой помощи, передает 1news.az.

«8-летняя девочка с термическими ожогами обеих рук и области живота была госпитализирована в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре. Троим другим пострадавшим – мальчикам 5, 6 и 11 лет – с легкими термическими ожогами различных частей тела оказали медицинскую помощь на месте. Еще двое несовершеннолетних отказались от госпитализации», – говорится в сообщении.

Отметим, что 18 марта в Азербайджане отмечали последний вторник перед праздником Новруз – Торпаг Чершенбеси (Илахыр).