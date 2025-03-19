В Армении генпрокурор обвиняется в незаконных увольнениях

Против генерального прокурора Анны Вардапетян подан очередной иск.

NEWS.am стало известно об этом после изучения данных, опубликованных в судебной информационной системе.

В частности, прокурор прокуратуры административного округа Эребуни и Нубарашен Артак Ованнисян, освобожденный от должности приказом генерального прокурора от 31 января 2025 года, обратился в Ереванский гражданский суд с требованием признать решение Генерального прокурора РА о применении к нему дисциплинарного взыскания, приказ об освобождении от должности, а также о взыскании средней заработной платы за весь период вынужденного простоя и восстановлении на прежней работе. Ереванский городской гражданский суд первой инстанции общей юрисдикции под председательством судьи М. Степанян 3 марта принял иск к рассмотрению.

Суд потребовал от ответчика — Генеральной прокуратуры Республики Армения — в недельный срок представить суду доказательства, подтверждающие факты, положенные в основу оспариваемого незаконного акта, а также все имеющиеся у ответчика доказательства, связанные со спором об увольнении прокурора со службы и привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Агентство отмечает, что в настоящее время в судах рассматривается несколько десятков исков против Анны Вардапетян и Генеральной прокуратуры.