Хикмет Гаджиев обсудил региональные вопросы с шведскими аналитиками

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с шведскими аналитиками.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на страницу посольства Швеции в Азербайджане в Facebook.

«Посольство было радо принять в Баку аналитиков Хуго фон Эссена и Якоба Хеденскога из Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS).

Отличная дискуссия по процессу нормализации и региональным вопросам с помощником Президента Хикметом Гаджиевым, а также множество содержательных встреч с аналитиками и представителями гражданского общества», — говорится в публикации.