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TikTok запускает в Азербайджане онлайн-фестиваль в честь праздника Новруз

Феликс Вишневецкий13:05 - Сегодня
TikTok запускает в Азербайджане онлайн-фестиваль в честь праздника Новруз

Ведущее приложение для создания коротких видео TikTok запускает онлайн-фестиваль в честь праздника Новруз при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok отмечает праздник начала весны Новруз вместе со своим сообществом в Азербайджане.

TikTok стал площадкой для масштабного праздничного онлайн-фестиваля: по специальному хештегу #Novruz2025 пользователи со всего Азербайджана могут показать, как они отмечают праздник в разных уголках страны, поделиться рецептами праздничных угощений или рассказать об интересных традициях.

Онлайн-фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TikTok.

Богатая культура Азербайджана стала неиссякаемым источником вдохновения для авторов TikTok, которые создают аутентичные и увлекательные видеоролики, находящие отклик у миллионов пользователей платформы как в стране, так и за ее пределами. Например, по хэштегу #azərbaycan пользователи создали уже более 156 тысяч видео, а по тегу #azerbaijaniculture - более 2,4 тыс. публикаций.

Праздник весны Новруз в TikTok объединит сообщество платформы со всей страны и еще ярче раскроет красоту национальных традиций. Онлайн-фестиваль пройдет c 21 марта по 3 апреля под специальным хэштегом #Novruz2025: TikTok приглашает пользователей платформы снять видеоролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях. Пользователи могут выбрать самые разные темы для видео: от кулинарии до национального костюма, от легенд и традиций до музыки и танцев.

Авторы самых креативных видеороликов получат призы от партнера проекта – города-курорта Sea Breeze:

- 1 место - 2 билета в фан-зону на все дни фестиваля DREAM Fest 2025,

- 2 место - ваучер на 2-дневное проживание в апартаментах Sea Breeze Resort на побережье Каспийского моря,

- 3 место - полугодовая карта в один из фитнес-клубов Crocus Fitness в Баку.

Проект проходит при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, а итоги и победители онлайн-фестиваля в честь Новруза будут объявлены 16 апреля.

«Важный аспект традиций праздника Новруз заключается в том, что вспоминаются и возрождаются такие чувства, как доброжелательность, родство и солидарность. Примирение поссорившихся, посещение пожилых родственников, обмен праздничными угощениями с близкими и даже незнакомыми людьми – всё это способствует укреплению и искренности человеческих связей. Благодаря онлайн-платформам можно передавать эти праздничные эмоции гораздо более широкой аудитории и делиться своей искренней радостью с людьми по всему миру, независимо от расстояния. Станет ли Новруз в TikTok еще одной радостной традицией, дополняющей древние обряды?» - отмечает советник министра культуры АР Джахангир Салимханов.

В свою очередь руководитель операционного отдела TikTok в Восточной Европе и Центральной Азии Саиф Муджахид отмечает следующее: «Празднование Новруза является частью богатого культурного наследия Азербайджана. Мы рады, что в этом году мы можем дать возможность пользователям присоединиться к масштабному виртуальному фестивалю и почувствовать себя частью праздника, где бы они ни находились. Такая инициатива запускается в Азербайджане впервые и, мы уверены, станет важным шагом в продвижении национальной культуры страны как локально, так и на международной арене».

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