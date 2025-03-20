Мелании Трамп заплатили почти 30 миллионов долларов за фильм о ней

Видеоплатформа Amazon Prime Video, принадлежащая американскому предпринимателю Джеффу Безосу, заплатила жене президента США Мелании Трамп $28 млн за фильм о ней.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Платформа заплатила $40 миллионов за документальный фильм о Мелании Трамп. Около $28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди», — говорится в материале.

Как уточняет газета, такое решение принял сам Безос, основываясь на своей стратегии в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Также по информации Financial Times, Amazon недавно приобрела права на показ старых эпизодов шоу «Ученик», в которых принял участие Трамп.

Источник: Gazeta.Ru