 Мелании Трамп заплатили почти 30 миллионов долларов за фильм о ней | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Мелании Трамп заплатили почти 30 миллионов долларов за фильм о ней

First News Media13:15 - Сегодня
Мелании Трамп заплатили почти 30 миллионов долларов за фильм о ней

Видеоплатформа Amazon Prime Video, принадлежащая американскому предпринимателю Джеффу Безосу, заплатила жене президента США Мелании Трамп $28 млн за фильм о ней.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Платформа заплатила $40 миллионов за документальный фильм о Мелании Трамп. Около $28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди», — говорится в материале.

Как уточняет газета, такое решение принял сам Безос, основываясь на своей стратегии в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Также по информации Financial Times, Amazon недавно приобрела права на показ старых эпизодов шоу «Ученик», в которых принял участие Трамп.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
151

Актуально

Общество

Весна в Стране Огней: В Азербайджан пришел Новруз

Общество

В Азербайджане наступила весна

Xроника

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Новруз ...

Политика

Армянские подразделения в очередной раз обстреляли позиции ВС Азербайджана

В мире

Президент Португалии распустил парламент

Армения временно откроет КПП на границе с Турцией

Мелании Трамп заплатили почти 30 миллионов долларов за фильм о ней

В Калифорнии арестовали укравших более тысячи iPhone мошенников

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Зеленский анонсировал разговор с Трампом

Американский суд остановил депортацию мигрантов из страны

В Украине назначили нового начальника Генштаба ВСУ

Путин заявил о согласии России на перемирие с Украиной

Последние новости

Президент Португалии распустил парламент

Сегодня, 14:16

Из Баку в Джаркханд будет экстрадирован один из самых разыскиваемых криминальных авторитетов

Сегодня, 14:00

Деми Мур показала редкое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями

Сегодня, 13:45

Армения временно откроет КПП на границе с Турцией

Сегодня, 13:29

Мелании Трамп заплатили почти 30 миллионов долларов за фильм о ней

Сегодня, 13:15

В Азербайджане наступила весна

Сегодня, 13:03

В Калифорнии арестовали укравших более тысячи iPhone мошенников

Сегодня, 13:00

В Турции задержаны 37 человек, распространявших в соцсетях провокационные статусы на фоне задержания Имамоглу

Сегодня, 12:41

МВД Азербайджана призвало строго соблюдать правила при поездках на освобожденные территории

Сегодня, 12:33

Назначена дата инаугурации Александра Лукашенко

Сегодня, 12:25

В Баку задержан автохулиган, управлявший мотоциклом под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 12:17

Украина получила новую партию истребителей F-16

Сегодня, 12:05

В США закроют минобразования

Сегодня, 11:50

Четыре автобуса с военными попали в ДТП во Франции

Сегодня, 11:41

МЧС вновь призывает к строгому соблюдению правил безопасности при разжигании новрузовских костров - ВИДЕО

Сегодня, 11:28

Хуситы заявили об атаке на американский авианосец

Сегодня, 10:45

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Новруз байрамы

Сегодня, 10:35

​​​​​​​Tatler Kazakhstan о том, как Баку стал столицей электронной музыки СНГ – ФОТО

Сегодня, 10:25

Цена биткоина превысила $86 тысяч

Сегодня, 10:15

МВД обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником Новруз - ВИДЕО

Сегодня, 10:08
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25