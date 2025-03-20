Из Баку в Джаркханд будет экстрадирован один из самых разыскиваемых криминальных авторитетов

Азербайджан одобрил экстрадицию в Индию самого разыскиваемого преступника штата Джаркханд, Маянка Сингха, известного также как Сунил Мина, содержащегося в тюрьме Баку.

Генеральный директор полиции Джаркханда Анураг Гупта подтвердил, что при содействии центральных агентств все юридические процедуры для его экстрадиции завершены.

Антитеррористическое подразделение (АТП) Джаркханда предоставило через Интерпол убедительные доказательства, что позволило суду Азербайджана признать Маянка опасным преступником и одобрить его экстрадицию.

Группа представителей АТП Джаркханда в ближайшее время отправится в Азербайджан, чтобы доставить Маянка.

Договор об экстрадиции между Индией и Азербайджаном сыграл решающую роль в этом деле. Представители полиции рассматривают это как крупный прорыв в борьбе с преступниками, действующими из-за рубежа. Они полагают, что возвращение Маянка не только поможет полиции Джаркханда, но и окажет содействие другим штатам в разрушении сетей организованной преступности.

Маянк стал первым преступником из Джаркханда, арестованным за границей и подлежащим экстрадиции. Он приобрел известность, демонстрируя свой роскошный образ жизни и современное оружие в социальных сетях. После длительных усилий полиции Джаркханда он был арестован в Баку в прошлом году.

Маянк имеет длинную криминальную историю и был другом детства печально известного гангстера Лоуренса. В течение последних двух лет он тесно сотрудничал с убитым в перестрелке с полицией гангстером Аманом Саху, организуя вымогательства и другие преступления в Джаркханде из Малайзии. Используя интернет-звонки, он часто угрожал бизнесменам и был чрезвычайно активен в социальных сетях, открыто продвигая свою банду.

Источник: Report