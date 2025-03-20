 Из Баку в Джаркханд будет экстрадирован один из самых разыскиваемых криминальных авторитетов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Из Баку в Джаркханд будет экстрадирован один из самых разыскиваемых криминальных авторитетов

First News Media14:00 - Сегодня
Из Баку в Джаркханд будет экстрадирован один из самых разыскиваемых криминальных авторитетов

Азербайджан одобрил экстрадицию в Индию самого разыскиваемого преступника штата Джаркханд, Маянка Сингха, известного также как Сунил Мина, содержащегося в тюрьме Баку.

Генеральный директор полиции Джаркханда Анураг Гупта подтвердил, что при содействии центральных агентств все юридические процедуры для его экстрадиции завершены.

Антитеррористическое подразделение (АТП) Джаркханда предоставило через Интерпол убедительные доказательства, что позволило суду Азербайджана признать Маянка опасным преступником и одобрить его экстрадицию.

Группа представителей АТП Джаркханда в ближайшее время отправится в Азербайджан, чтобы доставить Маянка.

Договор об экстрадиции между Индией и Азербайджаном сыграл решающую роль в этом деле. Представители полиции рассматривают это как крупный прорыв в борьбе с преступниками, действующими из-за рубежа. Они полагают, что возвращение Маянка не только поможет полиции Джаркханда, но и окажет содействие другим штатам в разрушении сетей организованной преступности.

Маянк стал первым преступником из Джаркханда, арестованным за границей и подлежащим экстрадиции. Он приобрел известность, демонстрируя свой роскошный образ жизни и современное оружие в социальных сетях. После длительных усилий полиции Джаркханда он был арестован в Баку в прошлом году.

Маянк имеет длинную криминальную историю и был другом детства печально известного гангстера Лоуренса. В течение последних двух лет он тесно сотрудничал с убитым в перестрелке с полицией гангстером Аманом Саху, организуя вымогательства и другие преступления в Джаркханде из Малайзии. Используя интернет-звонки, он часто угрожал бизнесменам и был чрезвычайно активен в социальных сетях, открыто продвигая свою банду.

Источник: Report

Поделиться:
562

Актуально

Общество

Весна в Стране Огней: В Азербайджан пришел Новруз

Общество

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Экономика

Фицо о возобновлении транзита газа через Украину в Европу: «Мы ведем переговоры, ...

Общество

В Азербайджане наступила весна

Общество

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Начинается суд по делу Toplum TV

В Джебраиле состоялся праздничный концерт, посвященный Новрузу - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане упростят систему коммунальных платежей

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились со студентами, проходящими дистанционное обучение китайскому языку в UNEC - ФОТО

В Ханкенди обнаружен тысячеметровый подземный туннель - ФОТО

Женщина «воскресла» во время своих похорон: Загадочные случаи клинической смерти

Последние новости

Шойгу: Армении придется ввести санкции против РФ, если она вступит в ЕС

Сегодня, 19:00

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 18:40

Продолжаются поиски азербайджанских солдат, попавших под снежную лавину - ФОТО

Сегодня, 18:20

Начинается суд по делу Toplum TV

Сегодня, 18:00

Посольство Британии в Баку поздравило граждан с Новрузом - ФОТО

Сегодня, 17:40

Путин подписал указ об украинцах, незаконно проживающих в России

Сегодня, 17:20

Встреча США и России по Украине состоится 24 марта - Ушаков

Сегодня, 17:02

Минобороны Турции: Союзники не должны вводить санкции друг против друга

Сегодня, 16:45

Кенуль Нуруллаева: Для соотечественников, возвращающихся в Агдере, создаются безопасные и достойные условия проживания

Сегодня, 16:33

Неадекваты на границе: Беспредел в армянской армии или попытка спровоцировать азербайджанских военных? - ВИДЕО

Сегодня, 16:22

Канада осудила Китай за казнь своих четырех граждан

Сегодня, 16:00

Фицо о возобновлении транзита газа через Украину в Европу: «Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном»

Сегодня, 15:42

Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Сегодня, 15:25

В Джебраиле состоялся праздничный концерт, посвященный Новрузу - ФОТО

Сегодня, 15:11

Путин направил послание главе Сирии

Сегодня, 15:00

Новрузовские праздники побили двухлетний рекорд по автобусным пассажироперевозкам

Сегодня, 14:48

Денежные переводы в Азербайджан из Катара выросли почти на 60%

Сегодня, 14:32

Президент Португалии распустил парламент

Сегодня, 14:16

Из Баку в Джаркханд будет экстрадирован один из самых разыскиваемых криминальных авторитетов

Сегодня, 14:00

Деми Мур показала редкое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями

Сегодня, 13:45
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25