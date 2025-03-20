Путин направил послание главе Сирии

Президент РФ Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа, в котором поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности", - рассказал представитель Кремля.

Источник: ТАСС