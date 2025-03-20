В Джебраиле состоялся праздничный концерт, посвященный Новрузу - ФОТО
В городе Джебраил был организован праздничный концерт, посвященный Новрузу.
Мероприятие состоялось при поддержке Специального представительства Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах и Службой по восстановлению, строительству и управлению в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.
На концерте, организованном для жителей города Джебраил, а также села Марджанлы, прозвучали музыкальные произведения в исполнении музыкантов Международного центра мугама, а также известных деятелей искусств.
Участие в празднестве главных персонажей Новруза - Кечала и Бахар гызы сделали этот день незабываемым для детей.
Концерт, прошедший в праздничной атмосфере, вызвал большой интерес у жителей.
Источник: АЗЕРТАДЖ