В Джебраиле состоялся праздничный концерт, посвященный Новрузу - ФОТО

В городе Джебраил был организован праздничный концерт, посвященный Новрузу.

Мероприятие состоялось при поддержке Специального представительства Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах и Службой по восстановлению, строительству и управлению в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.

На концерте, организованном для жителей города Джебраил, а также села Марджанлы, прозвучали музыкальные произведения в исполнении музыкантов Международного центра мугама, а также известных деятелей искусств.

Участие в празднестве главных персонажей Новруза - Кечала и Бахар гызы сделали этот день незабываемым для детей.

Концерт, прошедший в праздничной атмосфере, вызвал большой интерес у жителей.

Источник: АЗЕРТАДЖ