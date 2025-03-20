Путин подписал указ об украинцах, незаконно проживающих в России

Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ, в рамках которого граждане Украины, незаконно находящиеся в РФ, должны покинуть территорию страны или легализоваться до 10 сентября 2025 года.

Документ был размещен на портале опубликования правовых актов.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания, <…> обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение», — говорится в указе.

При этом президент поручил МВД России отказаться от преследования таких людей в тех случаях, когда они добровольно приходят в территориальные органы ведомства для легализации.

Источник: "Известия"