В Баку задержан автохулиган, управлявший мотоциклом под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Сотрудниками Управления дорожной полиции города Баку задержан мотоциклист, который, находясь под воздействием наркотических средств, совершал характерные для автохулиганства действия.

Водитель транспортного средства марки «Tufan» (государственный регистрационный номер 99-X-258) Фарид Мамедов постоянно нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу для здоровья других участников дорожного движения.

При проверке документов действия водителя вызвали подозрения, ему было предложено пройти медобследование, в результате чего было установлено, что Мамедов употребил наркотические средства.

В его отношении составлен административный протокол по соответствующим статьям Кодекса административных проступков, дело было направлено в суд.

Судом принял решение о временном ограничении водительских прав Мамедова на 1 год, а также о его административном аресте на 2 месяца.