Азербайджан принял участие в заседании высокого уровня Комитета содействия развитию ОЭСР - ФОТО

20 марта 2025 года в Париже состоялось 54-е заседание высокого уровня Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщили в МИД Азербайджана.

На мероприятии Азербайджан представляло Азербайджанское агентство содействия международному развитию (AIDA), действующее при Министерстве иностранных дел. В совещании приняли участие представители более 50 стран и около 15 международных организаций, включая Саудовскую Аравию, Катар, Болгарию, Хорватию, ЮАР, Индию и традиционных стран-доноров, членов КСР.

Основной темой обсуждения стало повышение качества и результативности международной помощи развитию, укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также мобилизация дополнительных финансовых ресурсов для устойчивого развития.

Глава AIDA Эльмаддин Мехтиев, выступая на мероприятии, рассказал об успехах Азербайджана как новой страны-донора международной помощи. Он также отметил важность исторических результатов, достигнутых на COP29, в контексте содействия развитию, а также применения опыта климатического финансирования к финансированию развития.

Мехтиев подчеркнул большой интерес к мероприятию по борьбе с изменением климата и официальной помощи в целях развития, совместно организованному AIDA и OECD DAC в рамках COP29, и выразил уверенность, что новые партнерские отношения помогут повысить эффективность помощи развитию.

Другие участники встречи отметили, что официальная помощь развитию сталкивается с угрозами на фоне геополитической напряженности и экономических трудностей. Важно, чтобы помощь предоставлялась на основе потребностей стран-получателей, а не внешнеполитических интересов доноров. Также была подчеркнута важность многосторонности и необходимость привлечения инновационных источников финансирования.

В ходе визита азербайджанская делегация провела встречи с руководством Комитета содействия развитию ОЭСР, обсудив перспективы развития взаимного сотрудничества в рамках международного содействия развитию.