В Джалилабаде мать четверых детей скончалась после родов в автомобиле

26-летняя жительница села Союгбулаг Джалилабадского района Нахида Аббасова скончалась спустя 12 дней после родов, у нее остались 4 детей.

Как сообщил Bizim.Media, 8 марта женщина обратилась в Джалилабадскую центральную районную больницу (ЦРБ) для обследования во время беременности. Однако ей порекомендовали вернуться домой и прийти через неделю.

На обратном пути у нее начались роды, и ребенок появился на свет прямо в автомобиле. После этого женщину срочно доставили в больницу.

По словам родственников, при поступлении в ЦРБ она находилась в удовлетворительном состоянии. Однако к вечеру ее самочувствие резко ухудшилось, и она впала в кому. В течение 12 дней она находилась в реанимации, но несмотря на усилия врачей, 20 марта в 17:30 была зафиксирована смерть мозга.

Врач реанимационного отделения Юсиф Ханкишиев отметил, что при поступлении сознание пациентки было ясным, однако в течение дня ее состояние резко ухудшилось. Согласно заявлению Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), при обследовании родовых путей у женщины были выявлены две капсулированные кисты.

Н.Аббасова была похоронена на кладбище в родном селе. Ее новорожденный ребенок сейчас находится под опекой бабушки и дедушки.

По данному факту ведется расследование.