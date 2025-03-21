 Вышел в свет первый выпуск журнала Sea Breeze Magazine - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Вышел в свет первый выпуск журнала Sea Breeze Magazine - ФОТО

First News Media22:30 - 21 / 03 / 2025
Вышел в свет первый выпуск журнала Sea Breeze Magazine - ФОТО

18 марта в люксовом апарт-отеле The Grand Sea Breeze состоялась официальная презентация первого выпуска журнала Sea Breeze Magazine.

Мероприятие посетили Севда Алекперзаде, Нигяр Джамал, Эльдар Гасымов, Диляра Кязымова, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, друзья и партнеры Sea Breeze. Гости наслаждались живой музыкой в исполнении Sevanna, представителя Азербайджана на фестивале Sanremo Junior 2025 в Италии Джамала Гасымова и Excellent Music Band. Изюминкой вечера стало захватывающее выступление самого титулованного цирка Европы Flavio and Daniele Togni.

«Sea Breeze живет очень яркой жизнью уже не только летом, и мы хотим иметь возможность знакомить людей, которые к нам приезжают, со всеми большими новостями, проектами, мероприятиями, которые будут происходить на территории Sea Breeze и не только», - сказал основатель Sea Breeze Эмин Агаларов.

Sea Breeze Magazine – это глянцевое издание о городе будущего, мечтах и людях, которые их осуществляют. В первом выпуске можно прочитать интервью с коммерческим директором Sea Breeze Аязом Тагиевым об инвестициях в недвижимость, интервью с архитектором Адель Зехни, автором проекта Caspian Dream Liner, увидеть эксклюзивные фотографии от Эльбея Садыхлы и Орхана Асланова, узнать о грядущих проектах и событиях. На обложке первого выпуска – Эмин Агаларов. Журнал будет выходить каждые два месяца и доступен во всех точках распространения на территории Sea Breeze.

Поделиться:
356

Актуально

Xроника

Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

Иреван намерен инициировать обсуждение роспуска Минской группы ОБСЕ - Пашинян

Xроника

Президент Ирана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

Азербайджан принял участие в заседании высокого уровня Комитета содействия ...

Lifestyle

Вышел в свет первый выпуск журнала Sea Breeze Magazine - ФОТО

Работа азербайджанской художницы удостоена сертификата ЮНЕСКО - ФОТО

Деми Мур показала редкое фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями

​​​​​​​Tatler Kazakhstan о том, как Баку стал столицей электронной музыки СНГ – ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Музее ковра открылась персональная выставка «Душа» художницы Айдан Набизаде – ФОТО

Работа азербайджанской художницы удостоена сертификата ЮНЕСКО - ФОТО

Фильм «Тагиев. Нефть» вызвал большой зрительский интерес: Скоро премьера продолжения - ФОТО - ВИДЕО

Филипп Киркоров понес тяжелую утрату - ФОТО

Последние новости

Израиль ликвидировал главу военной разведки ХАМАС

Сегодня, 00:00

Пашинян назвал возможные сроки голосования по принятию новой конституции

21 / 03 / 2025, 23:57

В Хырдалане приостановлено водоснабжение

21 / 03 / 2025, 23:45

Премьер-министр Грузии: Связи между нашими странами являются проявлением традиционных искренних и добрососедских отношений между нашими народами

21 / 03 / 2025, 23:40

Иреван намерен инициировать обсуждение роспуска Минской группы ОБСЕ - Пашинян

21 / 03 / 2025, 23:30

Шавкат Мирзиеев поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

21 / 03 / 2025, 23:10

Президент Ирана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

21 / 03 / 2025, 23:00

Вышел в свет первый выпуск журнала Sea Breeze Magazine - ФОТО

21 / 03 / 2025, 22:30

Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану

21 / 03 / 2025, 22:05

В Джалилабаде мать четверых детей скончалась после родов в автомобиле

21 / 03 / 2025, 21:40

Байден намерен вернуться в политику - СМИ

21 / 03 / 2025, 21:20

Нападение на офис карго-компании в Баку: Задержан подозреваемый - ВИДЕО

21 / 03 / 2025, 21:00

Азербайджан принял участие в заседании высокого уровня Комитета содействия развитию ОЭСР - ФОТО

21 / 03 / 2025, 20:40

Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

21 / 03 / 2025, 20:15

В Гяндже взорвался газовый баллон, есть пострадавший

21 / 03 / 2025, 20:00

Фернанду Сантуш: Азербайджан одна из 20 самых красивых стран Европы

21 / 03 / 2025, 19:40

Представитель ЕС обсудила в Праге мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

21 / 03 / 2025, 19:20

Президент и премьер-министр Грузии приняли участие в мероприятии по случаю праздника Новруз в Марнеули – ФОТО

21 / 03 / 2025, 18:55

Мать младенца, оставившая его на три дня без присмотра, опровергла обвинения - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

21 / 03 / 2025, 18:30

«Леди Бута»: Искусство, Которое Будит Душу — Подарок Всему Нашему Народу на Праздники

21 / 03 / 2025, 18:20
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25