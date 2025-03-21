Вышел в свет первый выпуск журнала Sea Breeze Magazine - ФОТО

18 марта в люксовом апарт-отеле The Grand Sea Breeze состоялась официальная презентация первого выпуска журнала Sea Breeze Magazine.

Мероприятие посетили Севда Алекперзаде, Нигяр Джамал, Эльдар Гасымов, Диляра Кязымова, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, друзья и партнеры Sea Breeze. Гости наслаждались живой музыкой в исполнении Sevanna, представителя Азербайджана на фестивале Sanremo Junior 2025 в Италии Джамала Гасымова и Excellent Music Band. Изюминкой вечера стало захватывающее выступление самого титулованного цирка Европы Flavio and Daniele Togni.

«Sea Breeze живет очень яркой жизнью уже не только летом, и мы хотим иметь возможность знакомить людей, которые к нам приезжают, со всеми большими новостями, проектами, мероприятиями, которые будут происходить на территории Sea Breeze и не только», - сказал основатель Sea Breeze Эмин Агаларов.

Sea Breeze Magazine – это глянцевое издание о городе будущего, мечтах и людях, которые их осуществляют. В первом выпуске можно прочитать интервью с коммерческим директором Sea Breeze Аязом Тагиевым об инвестициях в недвижимость, интервью с архитектором Адель Зехни, автором проекта Caspian Dream Liner, увидеть эксклюзивные фотографии от Эльбея Садыхлы и Орхана Асланова, узнать о грядущих проектах и событиях. На обложке первого выпуска – Эмин Агаларов. Журнал будет выходить каждые два месяца и доступен во всех точках распространения на территории Sea Breeze.