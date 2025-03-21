Пашинян назвал возможные сроки голосования по принятию новой конституции

Власти Армении намерены инициировать голосование по принятию новой конституции в 2027 году.

Как передает ТАСС, об этом в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«В нашей повестке есть вопрос конституционных изменений. Он намечен на 2027 год. В нашей правящей силе есть мнения о необходимости провести конституционные процессы параллельно с парламентскими выборами 2026 года, чтобы сделать нашу политическую повестку более конкретной. Но это исключительно внутриполитический процесс. Но, должен признать, что это не может не иметь регионального, глобального воздействия», - отметил Пашинян.

До этого он уже говорил, что поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет «органически связана с гражданами Армении».

Азербайджан неоднократно заявлял, что для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном необходимо устранить препятствия, включая территориальные претензии, закрепленные в Конституции Армении, и позицию этой страны по Минской группе ОБСЕ.

В сентябре 2024 года Пашинян сообщил о возможности изменения в главный законодательный документ страны для заключения мирного договора с Азербайджаном. В обращении к гражданам 19 февраля армянский премьер подчеркнул необходимость проведения всенародного референдума для принятия новой Конституции Армении.