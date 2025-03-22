Французская полиция ранила трех участниц мирной акции на Гваделупе

Французская полиция ранила трех женщин в ходе мирных демонстраций на Гваделупе - страдающей от многоетнего колониального гнета заморской территории.

Об этом сообщил представитель Народного союза за освобождение Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп.

"Французские колониальные силы нападают на мирных демонстранток в Гваделупе, итог - 3 женщины ранены", - написал Бисеп в соцсети "Х" и поделился фотографией, доказывающей неправомерные действия французских правоохранителей.

Quand les forces coloniales françaises agressent des manifestantes pacifiques en Guadeloupe bilan 3 femmes blessées. pic.twitter.com/2oArWzWR1Q — Jean-Jacob BICEP (@JeanJacobbicep) March 21, 2025

Источник: Report