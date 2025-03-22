Трамп заявил, что хочет разорвать отношения с Японией

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен разорвать отношения с Японией, назвав договор с ней «несправедливым и бесполезным».

Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на японское издание Shukan Gendai.

По словам Трампа, Токио получает большие выгоды от союза с Вашингтоном, но при этом не несет ответственности за защиту американцев.

«Мы должны защищать их, но они не должны защищать нас», — отметил Трамп.

Автор издания Юдзи Фусэ опроверг слова американского президента, напомнив об американских базах в стране. Вашингтон использовал их во всех конфликтах США в Азии, в частности, с Вьетнамом.

Источник: Gazeta.Ru